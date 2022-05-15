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Tremont High School 2022 graduates

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Tremont High

TREMONT — Tremont High School graduation will be at 2:30 p.m. Sunday, May 15, in the north gymnasium.

Summa Cum Laudes are Madison Edwards, Lauren Haas, Gracie Miller, Aleia Porritt, Anna Porritt, Katie Schaefer, Grace Smalley and Sophia Sumer.

Graduates are:

A-F

Ashlyn Allen, Marley Aluyi, Riley Battles, Sophia Boisen, Kyleigh Brandt, Adam Burgess, Hannah Burkley, Breanna Cassidy, Chloe Cockrell, Evan Connell, Leah Dennis, Kori DeWitt, Parker Dill, Isaiah Eatock, Madison Edwards, Jace Fangmeier, Brody Fleeharty, Keegan Fleeharty, Breanna Fortner

G-K

Jenna Getz, Chase Gibson, Bailey Gingerich, Connor Gordon, Josiah Grant, Andrew Gullette, Rylee Gunn, Lauren Haas, Elijah Hengst, Dawson Hillman, Matthew Isbell, Brandon Jacobs, Madison Jones, Zachary Jones, Dorthy Kilty-Paver, Samuel Knapp, Logan Knobloch, Rachel Koch, Tonya Koch

L-P

Levi Leitner, Sophia Leitner, Emma Lennington, Jack Litwiller, Samuel Litwiller, Emilie Love, Dillon Lucas, Andrew Malavolti, Tate Martin, Cooper McLean, Marijane McMillan, Emma Miller, Gracie Miller, Zachary Miller, Noah Moser, Chloe Nichols, KaitLynne Nickles, Jeremy Olson, Mia Pflederer, Korie Pitts, Aleia Porritt, Anna Porritt

Q-Z

John Rathbun, Chandler Reliford, Andrew Replogle, Isaac Roller, Benjamin Rowell, Zachary Saal, Luke Sauder, Trevor Sauder, Katie Schaefer, Sara Scheuermann, Tierra Schoedel, Brianna Schwenk, Jena Seller, Aidan Seward, Grace Smalley, David Smith, Megan Snider, Isabella Snow, Caleb Steiner, Sophia Sumer, Travis Van Antwerp, James Wagenbach, Cooper Wendling, Lucas Wendling, Shemar Williams, Dylan Willmore, Tyler Wirtjes, Sydney Zillion

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Miller
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Aleia Porritt
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Anna Porritt
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Schaefer
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Smalley
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Sumer
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