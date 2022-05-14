Pontiac Township High School 2022 graduates

PONTIAC — Pontiac Township High School graduation will be held at 2:30 p.m. Sunday, May 15, in the school gym.
Graduates are:
A-F
Myles Aaron, Jacob Albiter, Emily Albrecht, Lena Bachman, Mitchell Barlow, Jr., Ali Barton, Jace Bauknecht, Harley Belter, Alexa Bennett, Ashlyn Bernard, Brandon Bigger, James Birkett, Adam Blair, Donald Blair, Angel Bohnert, Briar Bolen, Amillia Brady, Emily Brewer, Dustin Brockett, Haley Brownsey, Hunter Brownsey, Ethan Carlen, Lana Casady, Natalie Cassady, Jacob Chapman, Peyton Cheek, Mason Christianson, Brooke Collins, Joshua Conley, Catrina Cooper, Jyra Cotter, Callie Dalton, Kodi Davis, Chase Dawson, Nicole DeMarco, Kimberly Deutschmann, Emma Dewald, Georgie DiNardi, Treyven Duck, Alexis Durham, Camron Dwyer, Austin Eggleston, Zander Ehresman, Jalyn Farris, Mikayla Fisher, Samuel Fogarty, Zeta Folkestad, Elizabeth Foster, Brooke Fox, Parker Francis, Camdyn Friedman.
G-K
Madisyn Gadberry, Walker Gerdes, Corey Gesell, Sergio Gonzalez, Colin Gould, Lydia Grampp, Carson Graves, Wyatt Griffith, Nathanial Gurdak, Jeffrey Hamilton, Brayden Harder, Bryce Harder, Andrew Heinrich, Amarri Hollingsworth, Haylee Howard, Hayden Hunt, Jayden Jahnke, Ethan Jenkins, Ty Jensen, Jacob Johansen, Samantha Johns, Dewayne Johnson III, Samuel Kelly, Nathan Kottke, Nicholas Krueger, Blake Kuerth.
L-P
Kaelynne Lane, Emily Layhew, Emerson Lee, Tanner Legner, Johnathan Lenox, Alexia Leonard, Aliya Leonard, Cole Lindsay, Ja'Niyah Marks, Molly Masching, Gage McCoy, Lea McNeil, Landyn Mehrkens, Juan Mil, Hunter Milam, Nathan Miller, Brady Monahan, Matthew Morrison, Grace Mund, Zoe Noles, Ava Nollen, Tiffany Oestmann, Emma O'Lone, Paige Olson, Jacob Orndorff, Maddison Paine, Raegan Pfeifer, Brynn Pickett, Nora Pina, Christina Pozdol.
Q-Z
Maeve Quigley, Shawna Reeder, Andrew Rice, Michael Roberson, Ashley Robinson, Krue Robinson, Rebecca Russell, Tovah Schertz, Zachary Schertz, Olivia Schickel, Ryli Schmidt, Abbigayle Schott, Danielle Schrock, Kyra Shehorn, Conrad Skrzypiec, Rebecca Smith, Travis Smith, Aiden Snodgrass, Kevin Spivey, Anna Stevenson, Jonathan Stock, Chloe Thompson, Robert Thorson, Hunter Trainor, Alexander Trevino, Cameron Trost, Nolan Verdun, Lainie Walls, Whitney Weber, Jasmine White, Jasmine Wickman, Aiden Wilson-Lockwood, Devyn Wolf, Kierstin Woodburn, Troy Woodcock, Justin Woolford, Ellie Wright, Devin Wunsch, Joell Zavala and Rylee Zimmerman.