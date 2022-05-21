Olympia High School 2022 graduates

Olympia High
STANFORD — Olympia High School graduation will be at 3 p.m. Sunday, May 22, in the school gymnasium.
Graduates are:
A-F
Neil Alford, Seleste Bernal, Dakota Birky, Abraham Bishop, Kaat Biskanter, Ernest Bissell, Julia Bruner, Andrew Cahill, Ashton Campbell, Jacob Carnahan, Kyle Nicholas Castile, Grace Castleman, Morgan Cisco, Elizabeth Cleveland, Cayden Compton, Sara Cummings, Nicholas Dakuras, Owen Dare, Ayden Daughtery, Erin Dederich, Collin Dennis, Joshua DeVore, Richard Donovan, Johannes Dorfhuber, Henry Durham, Emily Eaton, Brenna Elgin, Mitchell Ellis, Jaydin Emerick, Kyle Erbe, Andrew Fishman, Reyna Ford, Mathena Foreaker, Alyssa Fosdick, Audrey Frye, Ethan Fryman, Bryton Fuchs
G-K
Kendell Gayon, Lea Gersdorf, Bryce Gunterman, Amber Hammel, Alexis Harrison, Katherine Helms, Alexis Hereford, Rogelio Hernandez, Avyan Horrie, Shay Hunt Schroers, Kyalie Kesner, Livia Kimberlin, Alexander Kindred, Jacob Kindred, Sierra King, Taylor Kirby, Brianna Klotz
L-P
Charlotte Lara, Kendall Leimbach, Kailey Little, Andrew Litwiller, Sarah Litwiller, Brielle Lollar, Shelby Lynch, Summer Mathews, Caleb Mauricio, Kylen McFarland, Thomas McKown, Audree Miller, Laci Miller, Bryant Mitchell, Ian Murphy, Drake Nantz, Madilyn Noreuil, Taylor Nowaskie, Robert McCallister, Andrew O'Donnell Zachary O'Donnell, Dylan Olson, Kaleb Olson, Canyon Palmatier, Janae Pettenger, Carter Phillips, Gunner Pichon, Saegen Pierce, Garrett Pitcher, Sydney Price, Maranda Puddy
Q-Z
Anthony Ragland, Rylie Reinhardt, Anna Sanders, Lauren Saul, Anthony Schardan, Bradley Schardan, Holly Schrepfer, Kari Simpson, Ryan Small, Shaelynn South, Rachel Spratt, Jeff Springer, Jesse Springkle, Austin Swan, Adam Swartzendruber, Makenzy Sympson, Peyton Tackett, Aaron Twellmeyer, Ruger Underwood, Matthew Vandyke, Erjon Vishkurti, Hope Walter, Lvi Weaver, Shandre Willoughbym, Julia Winterland, Casey Wissmiller, Tyler Wolf Jr. and Evan Yeary.