Heyworth High School 2022 graduates

HEYWORTH — Heyworth High School graduation will be at 6 p.m. Friday, May 27, in the Hornet gymnasium at Heyworth Junior Senior High School.
Graduates are:
A-F
Noah Bailey, Abbey Bangert, Andrew Barnes, Kaitlyn Brown, William Burrows, Vanshika Chaudhary, Bree Clafin, Tallulah Clark, Owen Corbly, Elijah Dahlhauser, Alexander Dehen, Luka Dixon, Chayse Donovan, Dylan Esposito, Alison Fitzgerald, Gabriel Frantz
G-K
Cameren Glass, Collin Gould, Kirrstein Hays, Cael Hedrick, Wyatt Houston, Madison Kessler
L-P
Trenton Lafrance, Macy Lane, Jaden Leitzen, Judah Lopez, Andrew Lowry, Molli McGee, Kaden Mealey, Connor Moore, Raeghan Morefield, Aiden Murphy, Elaina Murphy, Elexis Murphy, Caitlin Nave, Ian Ohler, Benjamin Pauley, Emily Phillips, Emana-Hanan Pinjic, Lilliann Prewitt
Q-Z
Connor Rever, Matthew Richter, Paige Ruppert, Lily Sage, Evan Schmid, Aaron Scott, James Sellers, Grant Shepherd, Kayleigh Shepherd, Arizona Sherman, Sophia Schultz, Brooklyn Smith, Hayden Snyder, Stephen Soice, Angel Solarczyk, Treyton Stone, Ian Thacker, Lauren Toohill, Harrison Trask, Anita Villanueva, Jadon West, Chance Williamson and Jackson Williams.