BLOOMINGTON — Hundreds gathered at Mount Pisgah Baptist Church on Saturday afternoon for the Bloomington-Normal NAACP's annual Joint Scholarship Celebration, sponsored by the Mentoring And Providing Scholarships Program.

Over 15 African American sororities, fraternities and other community organizations united to present $82,000 in local scholarships to African American students, according to a news release from the NAACP.

Speakers at the event included former MAPS student Dr. KaReisha Robinson, now a neurologist in Chicago; Michael Coleman, another former MAPS student, who shared advice for newly graduated high school seniors; and Dr. James Harden, executive director of engagement and social emotional learning in Champaign Unit 4 School District.

Scholarship winners included the following:

ALPHA KAPPA ALPHA SORORITY INC.

Cana Brooks

Tysondra Calhoun

Kimberly Howard

Karyss Opsal

J. Simmons

Harmony Trask

ALPHA PHI ALPHA FRATERNITY INC.

Camille Harvey

Cana Brooks

Karcin Roth

Kimberly Howard

Jason King

Harmony Trask

MR. RAY AND DR. LAURIE BERGNER

Cana Brooks

Damonte Campbell

Tysondra Calhoun

Tamiah Daniels

Monay Duvendack

Dasean Easter

Jaylen Gibson

Citrelle Griffin

LeLexus Gardner

Tenniyah Hamilton

Nicole Hartless

Kamille Harvey

Jakobe Holley

Kimberly Howard

Amaya Hursey

Josh Kalombo

Isabelle Kimpiob

Jayda Kimura

Jason King

Karcin Roth

Harmony Trask

Ciara Wallace

Myrissa Wiggins

"B"RADLEY "E"COURAGES KINDNESS ($3,000)

Cana Brooks

Tysondra Calhoun

Tamiah Daniels

Desean Easter

Jadon Eatman

Tenniyah Hamilton

Kamille Harvey

CANA CARES ($1,000)

Juin Jones

DELTA SIGMA THETA SORORITY INC. ($9,000)

Cana Brooks

Tysondra Calhoun

Tenniyah Hamilton

Kamille Harvey

Amaya Hursey

Karyss Opsal

Karcin Roth

Harmony Trask

Myrissa Wiggins

DR. DOMINIQUE LAWSON ($1,000)

Juin Jones

KAPPA ALPHA PSI FRATERNITY INC. ($1,500)

Jakobe Holley

Kamille Harvey

Jayda Kimura

L.I.Z. INVESTMENTS

Carmella Anderson

Tysondra Calhoun

Damonte Campbell

Colin Cox

Lelexus Gardner

Jaylen Gibson

Tenniyaha Hamilton

Nicole Hartless

Kamille Harvey

Kimberly Howard

Jakobe Holley

Amaya Hursey

Josh Kalombo

Jayda Kimura

Jason King

Karcin Roth

Chris Taylor

Harmony Trask

Ciara Wallace

MAPS PROGRAM ($15,000)

Cana Brooks

Damonte Campbell

Tysondra Calhoun

Tamiah Daniels

Monay Duvendack

Dasean Easter

Jaylen Gibson

Citrelle Griffin

LeLexus Gardner

Tenniyah Hamilton

Nicole Hartless

Kamille Harvey

Jakobe Holley

Kimberly Howard

Amaya Hursey

Josh Kalombo

Isabelle Kimpiob

Jayda Kimura

Jason King

Karcin Roth

Harmony Trask

Ciara Wallace

Myrissa Wiggins

LEGACY SCHOLARSHIP

Cana Brooks

LINKS' SCHOLARSHIPS

Tania Afi Folivia

Darielle Saintilus

Jamonie India Labrie Wilson

Demi Mae Curry

Antonette Cole

Amari Christina Johnson

Cana Elaine Brooks

Karyss Opsal

Kamille Harvey

Tysondra Calhous

Kimberly Howard

Karcin Roth

100 BLACK MEN

Karcin Roth

Kendall Mosley

Darielle Saintilus

NAACP

Kamille Harvey

Karcin Roth

Cana Brooks

Tysondra Calhoun

Myrissa Wiggins

Kimberly Howard

Jason King

Jakobe Holley

PHI BETA SIGMA FRATERNITY INC.

Cana Brooks

Kimberly Howard

Kendall Mosley

Karyss Opsal

Karcin Roth

SIGMA GAMMA RHO SORORITY INC.

LeLexus Gardner

Juin Jones

Jayda Kimura

Jason King

Jaylen Gibson

Cana Brooks

ZETA PHI BETA SORORITY INC. ($4,000)

Karcin Roth

Kamille Harvey

Cana Brooks

Harmony Trask

Tenesha Brown

Aniya Thompson

Kendall Cross

