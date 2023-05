BLOOMINGTON — The Salvation Army is seeking donations of fans as summer approaches.

Those who wish to contribute can donate new fans or make a monetary donation.

Donations can be dropped off at The Salvation Army, 611 W. Washington St. in Bloomington, between 9 a.m. and 3 p.m. Monday through Friday.

The fans will benefit seniors, individuals with documented medical conditions, and those without air conditioning to help keep them safe during dangerously hot summer temperatures.

Visit sabloomington.org for more information.

