Bloomington issues snow route parking ban

BLOOMINGTON — A snow route parking ban has been issued in Bloomington ahead of the incoming winter storm.

Starting at 6 a.m. Wednesday, residents are not to park on snow routes in Bloomington until further notice.

A free pathway will allow plow drivers to remove snow and ice more efficiently and safely, city officials said in a news release.

Residents can obtain updated information on snow and ice operations, a list and map of all designated snow routes and the complete snow removal program at bit.ly/bloomingtonsnow.

Those who live in areas that are not designated as snow routes are still encouraged to park off street, the news release said.

Bloomington's forecast called for snow to begin Tuesday night and continue Wednesday, with 3 to 6 inches possible, according to the National Weather Service.

