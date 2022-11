Looking for something to do this weekend in Central Illinois? Here's the list.

Special events

Bloomington-Normal

Concert Chats - Breathtaking Beauty; 11 a.m., Nov. 16, Bloomington Country Club, 605 Towanda Ave., Bloomington; $25.

Twin City Trivia; 6:30-8:30 p.m., Nov. 13, Nightshop, 517 N. Main St., Bloomington.

Stupid Karaoke; 8 p.m.-12 a.m., Nov. 15, Nightshop, 517 N. Main St., Bloomington.

Central Illinois

Youth Training Camp; 5:30 p.m., Nov. 10-17, every Tuesday and Thursday, Five Points Washington, 360 Wilmor Road, Washington; $150 for members, $200 for non-members.

Whose Live Anyway?; 7:30 p.m., Nov. 10, Peoria Civic Center Theater, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $36+.

Dance for People with Parkinson's; 10 a.m., Nov. 11, Drama Rehearsal Room at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; free.

Holiday Sip and Shop; 3-7 p.m., Nov. 12, The Barn III, 1451 Timberline Road, Goodfield.

Holiday Trot 5K Run & 2K Walk; 4 p.m., Nov. 12, The Barn III, 1451 Timberline Road, Goodfield; $35.

WWE Saturday Night's Main Event; 7:30 p.m., Nov. 12, Peoria Civic Center Arena, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $24+.

Bradley Men's Basketball vs. Eastern Michigan; 7 p.m., Nov. 15, Peoria Civic Center Arena, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $10+.

PACC Annual Thanksgiving Luncheon; 11 a.m.-1 p.m., Nov. 17, Peoria Civic Center Ballroom, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $60 per person.

Music

Bloomington-Normal

Boogie T & ZINGARA with Oddly Eazy; 8 p.m., Nov. 10, The Castle Theater, 209 E. Washington St., Bloomington; $24-$29.

Harry Tonchev Trio; 8 p.m., Nov. 11, Jazz Upfront, 107 W. Front St., Bloomington.

Paul Thorn (full band) with Edward David Anderson; 8 p.m., Nov. 11, The Castle Theater, 209 E. Washington St., Bloomington; $30.

Jazz Ambassadors of The United States Army Field Band; 7:30-9:30 p.m., Nov. 12, Bloomington Center for Performing Arts, 600 N. East St., Bloomington.

Scott H. Biram, Kickin' & Pickin', TBA; 8-11 p.m., Nov. 12, Nightshop, 517 N. Main St., Bloomington; $15.

Mississippi Heat; 8 p.m., Nov. 12, Jazz Upfront, 107 W. Front St., Bloomington.

Heroes of Habitat Concert with Dexter O'Neal and Funk Yard; 8 p.m., Nov. 12, The Castle Theater, 209 E. Washington St., Bloomington; $20.

Open State w/ Chloe Alexander; 8 p.m., Nov. 16, Jazz Upfront, 107 W. Front St., Bloomington.

Some Kind Of Nightmare, The Cliche, TBA; 8-11 p.m., Nightshop, 517 N. Main St., Bloomington; $7.

Todd Snider with guest Tommy Prine; 7:30 p.m., Nov. 17, The Castle Theater, 209 E. Washington St., Bloomington; $27.

Central Illinois

Krannert Uncorked with Los Texano’z; 5 p.m., Nov. 10, Stage 5 at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; free.

Trinity of Terror 2022; 6:20 p.m., Nov. 10, Peoria Civic Center Arena, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $39.50+.

University Band; 7:30 p.m., Nov. 10, Foellinger Great Hall at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

The Oak Ridge Boys; 7:30 p.m., Nov. 11, Peoria Civic Center Theater, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $53+.

Sinfonia Da Camera; Romantic Masterpieces; 7:30 p.m., Nov. 12, Foellinger Great Hall at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $5-$40.

The Fab Four; 8-11 p.m., Nov. 12, Peoria Civic Center Arena, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $30+.

Hindsley Symphonic Band and Illinois Wind Orchestra; 7:30 p.m., Nov. 16, Foellinger Great Hall at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

Zakir Hussain, Tabla and Niladri Kumar, Sitar; 7:30 p.m., Nov. 16, Colwell Playhouse at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $10-$70.

Blackberry Smoke: The Whippoorwill 10 Year Anniversary Tour; 7:30 p.m., Nov. 17, Peoria Civic Center Theater, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $29.50+.

University of Illinois Symphony Orchestra and Oratorio Society; 7:30 p.m., Nov. 17, Foellinger Great Hall at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

Theater

Bloomington-Normal

The Revolutionists; 7:30 p.m., Nov. 10-13 and 17-19, Heartland Theatre Company, 1110 Douglas St., Normal.

Jesus Christ Superstar; 7:30 p.m., Nov. 11-13, 18-19 and 2:30 p.m., Nov. 12 and 20, Community Players Theatre, 201 Robinhood Lane, Bloomington.

Louis Armstrong’s Black & Blues; 7 p.m., Nov. 10, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

Decision to Leave; 7 p.m., Nov. 11-13 and 3 p.m., Nov. 12-13, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

Central Illinois

Urinetown, The Musical; 7:30 p.m., Nov. 12, Colwell Playhouse at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $10-$60.

SITI Company: The Medium; 7:30 p.m., Nov. 12, Tryon Festival Theatre at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $10-$60.

The Revolutionists: A Comedy, A Quartet, A Revolutionary Dream Fugue, A True Story; 2 p.m., Nov. 12-13, Studio Theatre at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $10-$25.

Elf the Musical; 7 p.m., Nov. 17-19, Five Points Washington Caterpillar Performing Arts Center, 360 N. Wilmor Road, Washington; $8 for adults, $6 for seniors, children and students.

Christmas: Past, Present & Future; Thursdays, Fridays and Saturdays, 5:30-9:30 p.m.; 11:30 a.m.-3:30 p.m., Sundays; Only Wednesday shows are Dec. 7 and 21; Nov. 17 through Dec. 31, The Barn III, 1451 Timberline Road, Goodfield; $48.

For kids

Bloomington-Normal

Physics Day: Waves; 10 a.m.-12 p.m., Nov. 10, Innovation Station at Children’s Discovery Museum, 101 E. Beaufort St., Normal.

Family STEAM Challenge: Wild Water; 6-8 p.m., Nov. 11, Children's Discovery Museum, 101 E. Beaufort St., Normal.

CoComelon Live JJ's Journey; 3 p.m., Nov. 13, Peoria Civic Center Theater, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $35+.

ECK: Tiny Turkeys Pickup; 9 a.m., Nov. 17, Children's Discovery Museum, 101 E. Beaufort St., Normal.

PLG: Tiny Turkeys; 9-10 a.m., Nov. 14; 4-5 p.m. and 6-7 p.m., Nov. 17, Children's Discovery Museum, 101 E. Beaufort St., Normal; ages 2-4.

Member Appreciation Weekend; Nov. 17-21, Children's Discovery Museum, 101 E. Beaufort St., Normal.

