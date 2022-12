Looking for something to do this weekend in Central Illinois? Here's the list.

Special events

Bloomington-Normal

Christmas Pie Fundraiser; 9 a.m.-6 p.m., Dec. 1-12, The David Davis Mansion, 1000 Monroe Drive, Bloomington.

Wild Lights; 5-8 p.m., Dec. 2-3 and 9-10, Miller Park Zoo, 1020 S. Morris Ave., Bloomington; $3-$8 per person.

Pre-Concert Dinner; 5:30 p.m., Dec. 3, Second Presbyterian Church, 313 N. East St., Bloomington; $30 per person.

Central Illinois

Greater Peoria Farm Show; 9 a.m.-3 p.m., Dec. 1, Peoria Civic Center, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; free.

Peoria Rivermen vs. Vermilion County Bobcats; 7:15 p.m., Dec. 2, Peoria Civic Center Arena, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $15+.

Pontiac Township High School 56th Annual Madrigal Dinners; 6-8:30 p.m., Dec. 2-3 and 1-3:30 p.m., Dec. 4, The Eagle Performing Arts and Conference Center, 319 N. Plum St., Pontiac; $35.

Christmas Light Show; 5-10 p.m., Dec. 5-6, The Barn III, 1451 Timberline Road, Goodfield.

Reading Day at KCPA; 10 a.m., Dec. 8, Lobby at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; free.

Music

Bloomington-Normal

Noche De Verano Sin Ti: Celebracion de Bad Bunny; 8 p.m., Dec. 1, The Castle Theater, 209 E. Washington St., Bloomington; $15.

Nick Dittmeier & The Sawdusters, Sad Rat; 8-11 p.m., Dec. 1, Nightshop, 517 N. Main St., Bloomington; $10.

Katy Guillen & The Drive, The Burning Sensation, The Sly; 8-11 p.m., Dec. 2, 517 N. Main St., Bloomington; $10.

Magically Mozart; 7:30 p.m., Dec. 3, Second Presbyterian Church, 313 N. East St., Bloomington; $5-$21.

Fiona Way, Dan Hubbard; 8 p.m., Dec. 3, The Castle Theater, 209 E. Washington St., Bloomington; $25.

Jodah and Friends w/ Open Decks; 9 p.m.-12 a.m., Dec. 3, Nightshop, 517 N. Main St., Bloomington; $5.

Saul; 7 p.m., Dec. 4, The Castle Theater, 209 E. Washington St., Bloomington; $18.

From Ashes to New; 7 p.m., Dec. 6, The Castle Theater, 209 E. Washington St., Bloomington; $22.

Free Winter Concert; 7-9 p.m., Dec. 8, Bloomington Center for Performing Arts, 600 N. East St., Bloomington.

Jason Boland & The Stagglers; 8 p.m., Dec. 8, The Castle Theater, 209 E. Washington St., Bloomington; $23.

Central Illinois

Jazz Trombone Ensembles I and II; 7:30 p.m., Dec. 1, Studio Theatre at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

Illini Strings and University of Illinois Philharmonia; 7:30 p.m., Dec. 1, Foellinger Great Hall at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

Illinois Wind Symphony; 7:30 p.m., Dec. 2, Foellinger Great Hall at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

Concert Jazz Band; 7:30 p.m., Dec. 2, Studio Theater at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

Jazz Guitar Ensemble; 3 p.m., Dec. 3, Studio Theatre at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

Pentatonix: A Christmas Spectacular; 7:30 p.m., Dec. 3, Peoria Civic Center Arena, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $30+.

Jazz Vocal Ensemble and Jazz Vocal Combos; 7:30 p.m., Dec. 3, Studio Theatre at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

Harry Connick, Jr. A Holiday Celebration; 8 p.m., Dec. 3, Peoria Civic Center Theater, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $69.50+.

UI Brazilian Ensemble; 3 p.m., Dec. 4, Studio Theatre at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

Annual Carol Concert; 3 p.m., Dec. 4, Foellinger Great Hall at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

Repertory Jazz Orchestra; 7:30 p.m., Dec. 6, Studio Theatre at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

Champaign-Urbana Symphony Orchestra: Songs of the Season; 7:30 p.m., Dec. 7, Foellinger Great Hall at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $10-$40.

UI Jazz Combo Concert II; 7:30 p.m., Dec. 7, Studio Theatre at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $4-$10.

Theater

Bloomington-Normal

Elf; 7 p.m., Dec. 1, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

White Christmas; 7 p.m., Dec. 2 and Dec. 8, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

Killer Raccoons 2: Dark Christmas in the Dark; 10:15 p.m., Dec. 2, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

Pantagraph’s Holiday Spectacular; 7:30-9:30 p.m., Dec. 3 and 2-4 p.m., Dec. 4, Bloomington Center for Performing Arts, 600 N. East St., Bloomington; $18-$30.

The Muppet Christmas Carol; 3:30 p.m., Dec. 3, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

A Christmas Story; 7 p.m., Dec. 3, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

Scrooged; 10:15 p.m., Dec. 3, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

The Shop Around the Corner; 12 p.m., Dec. 4, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

Christmas in Connecticut; 3:30 p.m., Dec. 4, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

Home Alone; 7 p.m., Dec. 4, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

It’s a Wonderful Life; 7 p.m., Dec. 6, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

Tokyo Godfathers; 7 p.m., Dec. 7, Normal Theater, 209 W. North St., Normal.

Holiday on Robinhood Lane; 7:30 p.m., Dec. 8-10 and 2:30 p.m., Dec. 11, Community Players Theatre, 201 Robinhood Lane, Bloomington; $8-$15.

Central Illinois

The Nutcracker; 7:30 p.m., Dec. 1-2 and 3-4; 2 p.m., Dec. 3; 6 p.m., Dec. 4, Tryon Festival Theare at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; $19-$48.

Lyric Theatre Studio Scenes; 7:30 p.m., Dec. 6 and 3:30 p.m., Dec. 7, Tryon Festival Theatre at Krannert Center, 500 S. Goodwin Ave., Urbana; free.

Christmas: Past, Present & Future; Thursdays, Fridays and Saturdays, 5:30-9:30 p.m.; 11:30 a.m.-3:30 p.m., Sundays; Only Wednesday shows are Dec. 7 and 21; through Dec. 31, The Barn III, 1451 Timberline Road, Goodfield; $48.

For kids

Bloomington-Normal

Jammies and Jingles; 6-8 p.m., Dec. 2, Children’s Discovery Museum, 101 E. Beaufort St., Normal.

‘Twas the Night Before Christmas: A Holiday Program for Children; 9:30-11:30 a.m. and 1:30-3:30 p.m., Dec. 3, The David Davis Mansion, 1000 Monroe Drive, Bloomington; $10 per child.

HSP (Ages 5-9): Mixtures Lab; 9:30-11:30 a.m., Dec. 8, Children’s Discovery Museum, 101 E. Beaufort St., Normal.

HSP (Ages 9-13): Animals in Winter; 9:30-11:30 a.m., Dec. 8, Children’s Discovery Museum, 101 E. Beaufort St., Normal.

Physics Days: Physics of Toys; 10 a.m.-12 p.m., Dec. 8, Children’s Discovery Museum, 101 E. Beaufort St., Normal.

Central Illinois

Disney Princess—The Concert; 7:30 p.m., Dec. 2, Peoria Civic Center Theater, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $25+.

Peoria Princess Day; 9 a.m.-5:30 p.m., Dec. 3, Peoria Civic Center Ballroom, 201 SW. Jefferson Ave., Peoria; $20 admission.

To submit an item, send an email to features@pantagraph.com.

To submit an item, send an email to features@pantagraph.com.