The Roanoke Blue Dolphins routed Flanagan 814 to 328 in a June 20 dual at the park pool. Rio Braker (age 11-12 breaststroke) and Brianna Harms (15 and older individual medley) each set a new record. Other winners are listed below along with event(s):

8 and under: Violet Bender (long freestyle); Finley Harms (breaststroke); Alayna Hilton (backstroke); Sheridan Mueller (IM); Nash Braker (IM, long freestyle); Zayn Braker (breaststroke); Bo Rieke (backstroke, butterfly); freestyle relay- B. Rieke, Z. Braker, Quinn Zeller & N. Braker and medley relay- N. Braker, Z. Braker, Zeller & Gage Alford

9-10: Reagan Janssen (backstroke, breaststroke); Claire Kapraun (butterfly); Ella Knepp (IM, short freestyle); Gwyn Maher (long freestyle); Creed Braker (backstroke, IM & long freestyle); Remy Harms (butterfly, short freestyle); freestyle relay- R. Harms, Calen Harms, Crue Knepp & C. Braker and medley relay- C. Braker, C. Harms, R, Harms & C. Knepp

11-12: Laney Hodel (IM, short freestyle); Charlotte Kapraun (butterfly); Madelynn Pegg (long freestyle); Avery Rieke (breaststroke); Gabriella Tresnak (backstroke; Chase Robertson (IM); freestyle relay- L. Hodel, A. Rieke, MaKaydin Miller-Sorrell & M. Pegg; medley relay- M. Pegg, L. Hodel, A. Rieke & Miller-Sorrell; freestyle relay- Robertson, Edward Pegg, George Knepp & R. Braker & medley relay- E. Pegg, Robertson, R. Braker & G. Knepp

13-14: Josie Hodel (IM); Landen Collier (backstroke, IM); Sawyer Harms (butterfly, long freestyle); Dallas Nestel (breaststroke); freestyle relay- Collier, Carter Alford, Dierks Knepp & S. Harms and medley relay- D. Nestel, Collier, S. Harms & Oliver Maher

15 and older: Avery Alford (backstroke, short freestyle); Anna Hummel (long freestyle) & freestyle relay- Hummel, A. Alford, Callie Kennell & B. Harms

Washington handed RBD a 765-629 setback Thursday at the park. R. Braker set a new standard in the 11-12 IM. Other winners were as follows:

8 and under: F. Harms (breaststroke); Ceclia Schwind (butterfly); G. Alford (short freestyle); N. Braker (butterfly, long freestyle); Leo Baker (backstroke); freestyle relay- B. Rieke, Z. Braker, G, Alford & N. Braker and medley relay- N. Braker, Z. Braker, B. Rieke & G, Alford

9-10: Janssen (IM); Cl. Kapraun (long freestyle); Maher (backstroke); C. Braker (breaststroke, IM & long freestyle); R. Harms (short freestyle) and freestyle relay- R. Harms, C. Harms, Sully Nestel & C. Braker

11-12: L. Hodel (IM); M. Pegg (breaststroke); A. Rieke (long freestyle)

13-14: Reese Norman (short freestyle)

15 and older: A. Alford (backstroke); B. Harms (breaststroke, butterfly); freestyle relay- Kennell, Makenzie Knepp, A. Alford & B. Harms and medley relay- A. Alford, B, Harms, Hummel & M. Knepp

Notes: Due to the poor air quality as a result of the remnants of the Canadian wildfires, the June 22 dual at Tremont was called off.