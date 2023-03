;(3-30) HIGH SCHOOL BASEBALL

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

RBLW;0;0;0;0;0;0;0;0;3;2

Fieldcrest;0;1;2;0;0;2;x;5;5;0

2B: Koltin Kearfott

Winning pitcher: Jordan Heider, Losing pitcher: Henry Koehler

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Fieldcrest;0;0;2;0;0;0;0;2;2;1

Henry;2;0;0;0;0;1;x;3;8;1

2B: Layten Gerdes, Mason Guarnieri

W: Mason Johnson, L: Kearfott

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Eureka;3;0;2;0;1;3;1;10;14;4

Washington;0;0;2;1;0;0;5;8;10;3

2B: Austin Wiegand, Lucas Price

W: Eli Maynard, L: Micah Bruer, Save: Tanner Wiegand

;(3-30) H.S. SOFTBALL

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Fieldcrest;0;3;2;0;0;0;0;5;2;2

Henry;4;1;1;0;0;1;x;7;7;2

2B: Ashlyn May, Kaitlyn Anderson

W: Lauren Haribson, L: May

;1;2;3;4;5;R;H;E

Metamora;1;1;6;3;3;14;10;0

Eureka;0;0;0;0;0;0;1;4

Game called after five innings because of the 10-run rule

2B: Brianna Bessert, Madi Kearns, Hannah Yoder, 3B: Kaidence Till, Home run: Katy Ramage

W: Nora Johnson, L: Pava Carlson

;1;2;3;4;5

Metamora;4;4;1;5;8;22;20;0

Fieldcrest:2;0;0;0;2;4;5;1

Game halted after five by the 10-run rule

2B: Ramage two, Karagan Hartnett two, Maddie Mooney, Sydney Trentman, Keara Barisch three, May, HR: Ramage

W: Johnson, L: Barisch

;(3-30) COLLEGE SOFTBALL

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Eureka College;0;0;0;0;0;0;1;1;8;0

Franklin;1;0;0;1;2;0;x;4;9;1

2B: Sydney Bostic, Sydney Rodeghier

W: Sydney Pitts. L: Claire Wuethrich (0-3)

;1;2;3;4;5;R;H;E

EC;0;0;0;0;0;0;5;1

Franklin;6;0;0;0;5;11;11;0

Game stopped in the fifth due to the eight-run rule

2B: Eriana Wagner two, Kennedy Bond, Shelby Crockett, Brooke Lippard, Cattie Moore, Genesis Munoz

W: Stephanni Kleber, L: Mady Bultemeier (0-3)

;1;2;3;4;5;R;H;E

EC;0;1;0;0;1;2;6;3

Rose-Hulman;(10);0;3;0;x;13;9;1

Game called in the fifth because of the eight-run rule

2B: Kennedy Michnewicz, MacKenzie Morgan, Ashley Pinkham, Jadyn Winkler, HR: Morgan

W: Phoebe Worstell, L: Wuethrich

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

EC;0;0;3;0;0;1;3;7;9;1

R-H;2;0;4;0;0;0;2;8;9;4

No outs when winning run scored

2B: KayLee Hohlbach, Bria Wessel, HR: Ashlyn Voyles, Worstell, Nicole Lang

W: Worstell, L: Bultemeier

;(3-30) COLLEGE BASEBALL

;1;2;3;4;5;6;7;8;9;R;H;E

Principia;0;1;0;0;0;0;0;0;1;2;6;4

EC;1;0;0;2;0;0;1;0;0;x;4;8;0

2B: Tim Eissler

W: Nathan Garard (2-2), L: Micah Cook

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Principia;0;0;0;0;0;0;0;6;1

EC;4;2;0;3;7;2;x;18;19;2

Game called in the seventh because of the 10-run rule

2B: Austin Davis two, Nick Rulevish two, Colin DeLaere, Ethan Hedge, Demetrius Schupp, HR: Dunne

W: Dunne (2-2), L: Salvador Flores

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Principia;0;1;1;0;0;1;1;4;8;2

EC;2;6;0;5;2;4;x19;18;2

Game halted in the seventh by the 10-run rule

2B: Kallis Mayo, Cole Tanner two, DeLaere, Braden Cox, Karter Hostetler, Andrew Schulte, HR: Ryan D’Amico two, Rulevish

W: Ryan Bredeson (2-3), L: Ethan Booth