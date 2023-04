;(4-13) HIGH SCHOOL BASEBALL

;1;2;3;4;5;R;H;E

Eureka;7;1;2;5;0;15;10;1

Fieldcrest;0;0;0;2;2;4;5;5

Game called after five innings because of the 10-run rule

2B: Drew Dingledine, Home run: Austin Wiegand two, Dingledine, Ryan Mangold

Winning pitcher: Tanner Wiegand (2-0), Losing pitcher: Jordan Heider (2-1)

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Ottawa Marquette;2;9;0;0;0;0;1;12;12;2

RBLW;2;1;1;0;1;0;0;5;6;3

2B: Krew Bond, Tommy Durdan, Alec Novotney, Logan Nelson, Nolan Hunter, 3B: Nelson, HR: Ethan Price

W: Durdan, L: Connor Reifsteck

;1;2;3;4;5;R;H;E

Eureka;3;0;1;0;2;6;6;1

Delavan;1;0;2;0;0;3;3;2

Game halted after five by lightning

2B: T. Wiegand, Spencer Wilcox, Brayden Arrenholtz

W: A. Wiegand (2-0), L: Cole Noreuil

;1;2;3;4;5;R;H;E

RBLW;0;0;0;0;0;0;2;2

OM;0;7;0;0;3;10;10;0

Game stopped in the fifth due to the 10-run rule

2B: Tucker Bond, K. Bond, T. Durdan, Charlie Mullen

W: Taylor Waldron, L: Kody Knecht

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Fieldcrest;2;0;3;1;0;0;0;6;7;0

Tri-Valley;2;0;1;0;6;0;x;9;9;3

2B: Andy Knox, Blake Regenold

W: Cole Renner, L: Koltin Kearfott (0-3)

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Illini Bluffs;0;0;0;1;0;0;0;1;3;2

Eureka;0;0;0;1;0;2;x;3;4;1

W: Ben Jablonski (1-1), L: Toby Cooper

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Fieldcrest;0;1;0;0;0;1;0;2;4;2

Spring Valley Hall;1;0;3;2;0;1;x;7;7;2

2B: Layten Gerdes, Max Bryant, Mac Resetich

W: Joel Koch, L: Gerdes (0-2)

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Eureka;0;3;1;7;2;1;0;14;14;3

Rockridge;4;0;1;0;1;0;1;7;8;5

2B: Wilcox, Keegan Bohnsack, Cael Kuster, HR: Carson Gates

W: Hadley Hirstein, L: Bohnsack

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Ridgeview;0;0;2;0;2;0;0;4;8;5

Fieldcrest;1;0;1;1;1;0;1;5;6;3

Two outs when winning run scored

2B: Kearfott

W: Heider, L: Nate Thompson

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

RBLW;1;0;0;0;0;0;3;4;6;3

Illinois Valley Central;1;2;0;1;0;5;x;9;9;0

2B: T. Bond, Hunter, Brody Palmer, 3B: Ben Frericks

W: Mason Marchand, L: Connor Delagrange

;1;2;3;4;5;R;H;E

T-V;0;0;0;0;0;0;5;4

Eureka;0;5;1;4;x;10;10;1

Game called in the fifth because of the 10-run rule

2B: Jacob Bischoff, 3B: A. Wiegand

W: Wilcox (3-1), L: Austin Maubach

;(4-13) H.S. SOFTBALL

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Eureka;0;0;5;0;1;2;0;8;13;0

Fieldcrest;2;1;6;1;0;3;x;13;17;0

2B: Clare Stoner two, Pava Carlson, Ella Ruestman two, 3B: Morgan Gerdes

W: Keara Barisch (1-5), L: Addison Wherley (1-5)

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Peoria Christian;0;2;1;1;0;0;0;4;11;6

Eureka;1;1;6;0;0;2;x;10;10;1

2B: Lilly Wuethrich, Aida Uhler, Reagan Linder, Hallie Rocke, Jessica Wettstein

W: Wherley, L: Wuethrich

;1;2;3;4;5;R;H;E

Fieldcrest;0;0;0;0;0;0;2;3

T-V;1;1;2;6;x;10;12;0

Game halted in the fifth by the 10-run rule

W: Marley Little, L: Barisch

;1;2;3;4;5;R;H;E

Eureka;0;0;2;1;0;3;8;3

Huntley;5;0;2;2;6;13;8;1

Game stopped in the fifth because due to the 10-run rule

2B: Reagan Linder, Hallie Rocke, Isabella Boskey, Lyla Ginczycki, Sadie Svendsen, Ellie Winter

W: Makayla Rasumussen, L: Wherley

;1;2;3;4;5;6;R;H;E

OM;3;0;2;3;0;6;14;15;0

Fieldcrest;0;0;0;0;0;0;0;1;2

Game called after six because of the 10-run rule

2B: Taylor Cuchra two, Avery Durdan two, Lindsey Kaufmann two, Eva McCallum, Katelyn Rick. HR: Cuchra

W: Kaylee Killelea, L: Barisch

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

T-V;0;6;0;0;2;1;0;9;11;0

Eureka;0;0;0;0;2;0;0;2;5;2

2B: Paige Fesler, Zoey Whittaker, HR: Whittaker

W: Little, L: Wherley

;(4-13) COLLEGE SOFTBALL

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Eureka College;0;0;0;1;0;2;0;3;7;0

Blackburn;0;0;0;0;1;1;0;2;3;1

2B: Macey Whisker, Madi Fry

W: Clarie Wuethrich (2-5), L: Taylor Girth

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

EC;0;1;3;1;0;5;0;10;17;3

Blackburn;0;0;0;4;0;0;0;4;8;3

2B: Gada Bryant, Christine Mepham, Kloey Wheeler, Holly Heuerman, HR: Bria Wessel

W: Wheeler (2-1), L: Jesse Tomson

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

EC;0;0;0;0;0;2;0;2;6;0

Westminster;0;1;3;0;1;0;x;5;13;0

2B: Whisker

W: Haley Miller, L: Wuethrich

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

EC;0;0;0;0;0;0;1;1;5;1

Westminster;1;0;0;1;0;2;x;4;9;0

HR: Raegen Dickinson

W: Payton Dudenhoeffer, L: Mady Bultemeier (0-4)

;(4-13) COLLEGE BASEBALL

;1;2;3;4;5;6;7;8;9;R;H;E

Webster;0;2;01;0;0;0;4;1;8;14;2

EC;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;4;2

2B: Evan Evola, RJ Larocco, Ben Swords. Sam Turilli, Malik Wirges, Cole Tanner, HR: Charlie Burton

W: Alek Elges, L: Ryan Bredeson (2-5)

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Webster;0;3;2;1;0;2;5;13;11;1

EC;0;0;0;0;2;0;0;2;10;0

Game halted after seven by the 10-run rule

2B: Parker Wielt two, Wirges, Matt Staker, Tanner, Cole DeLaere, HR: Evola, Nathaniel Martinez, David Hidden

W: Jordan Smevoll, L: Nathan Garard (2-4)

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Webster;0;0;0;0;0;4;8;12;9;0

EC;0;0;0;0;0;0;0;0;2;4

Game stopped after seven due to the 10-run rule

HR: Mitch Daniels

W: Adam Hill, L: Mike Dunne (2-4)