;(4-20) HIGH SCHOOL BASEBALL

;1;2;3;4;R;H;E

Eureka;1;6;5;3;15;12;0

Ridgeview;0;0;0;0;0;0;4

Game called after four innings because of the 10-run rule

2B: Spencer Wilcox two, Derrick Wiles, 3B: Austin Wiegand

Winning pitcher: Wiegand (3-0), Losing pitcher: Craig Becker

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

F-C-W;0;2;1;4;1;4;0;12;13;0

RBLW;1;0;1;0;1;3;7;13;8;3

One out when winning run scored

2B: Connor Dodge, Carter Ewing, Dylan Jenkins, Isaiah Beyer, Henry Koehler, Home run: Reed Frazier

W: Josh Kennell, L: Ethan Schumm

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Heyworth;1;0;0;0;2;0;1;4;7;1

Fieldcrest;1;0;3;0;0;0;1;5;8;2

One out when the winning run scored

3B: Jacob Shoemaker, Jordan Heider

W: Koltin Kearfott (1-3), L: Noah Eldredge

;1;2;3;4;5;R;H;E

Deer Creek-Mackinaw;1;0;0;2;0;3;4;9

Eureka;9;2;0;5;x;16;12;2

Game called in the fifth by the 10-run rule

2B: Wilcox, HR: Wiegand two

W: Ben Jablonski (2-1), L: Shane Correll

;(4-20) H.S. SOFTBALL

;1;2;3;4;5;R;H;E

Olympia;1(10);3;2;0;16;16;0

Eureka;0;0;5;0;0;5;7;0

Game halted after five due to the 10-run rule

2B: Kyla Birky, Rylee Robb, Lydia Rutledge, Greta Myers, Hallie Rocke, 3B: Elizabeth Shaffer, Reagan Linder

W: Danika Frazier, L: Pava Carlson (0-5)

;1;2;3;4;5;6;R;H;E

Heyworth;0;0;3;0;3;5;11;13;0

Fieldcrest;0;0;0;0;0;0;0;0;2

Game called after six by the 10-run rule

3B: Bailey Brooks

W: Emma Slayback, L: Keara Barisch (2-7)

;1;2;3;4;5;R;H;E

Eureka;0;0;0;1;1;2;1

Illini Bluffs;2;0;3;6;x;11;10;0

Game halted in the fifth due to the 10-run rule

2B: Linder, Lexi Brinkman, 3B: Annabelle Fortin, HR: Brinkman, Zoey Eeten, Cora Ellison, Sara Finn

W: Hannah Thomas, L: Addison Wherley (1-6)

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Fieldcrest;0;0;0;1;2;0;0;3;8;8

DCM;4;0;1;2;0;0;x;7;6;1

2B: Kenzie Knowles, 3B: Knowles

W: Knowles, L: Barisch

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Putnam Co.;0;1;0;1;0;7;0;9;10;0

Eureka;1;0;0;0;0;0;0;1;7;2

2B: Tori Balma, Maggie Richetta, Paxton Stunkel, 3B: Reise Zellmer two, Linder

W: Kara Staley, L: Claire Stoner

;(4-20) COLLEGE SOFTBALL

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Fontbonne:2;0;0;0;1;1;1;5;8;2

Eureka College;0;1;1;0;0;0;0;2;7;3

2B: Ellie Bartlett

W: Bailee Whittaker, L: Claire Wuethrich (2-7), Save: Hailey Kutz

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Fontbonne;0;0;5;4;1;0;0;10;11;4

EC;4;0;0;0;0;0;0;4;6;2

2B: Samantha Foppe, Allysa Ibarra, Kloey Wheeler, HR: Ashley Carrow, Bria Wessel

W: Kutz, L: Mady Bultemeier (0-6)

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Cornell;0;0;0;3;0;0;0;3;8;1

EC;1;0;0;0;2;0;1;4;8;1

No outs when winning run scored

2B: Peyton Souhrada, KayLee Hohlbach, Gada Bryant, HR: Wessel

W: Rachel Dawson, L: Daelynn Rhoades

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Cornell;3;0;0;0;1;1;0;5;8;2

EC;1;5;0;0;0;0;x;6;6;0

2B: Izzy Gullixon, 3B: Souhrada, Erin Puck, HR: Monet Roelle, Wessel

W: Hohlbach (1-2), L: Alyssa Pearson, S: Wuethrich

;1;2;3;4;5;R;H;E

Spalding;0;2;1;3;4;10;9;3

EC;0;0;0;2;0;2;4;3

Game stopped after five because of the eight-run rule

2B: Hayleigh Gnagie, Karlee Terral, Klaire Morris

W: Bella Velez. L: Wuethrich

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Spalding;1;2;0;0;0;0;0;3;6;3

EC;0;1;0;0;0;0;0;1;6;1

W: Michaela Ferman, L: Bultemeier

;(4-20) COLLEGE BASEBALL

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Greenville;0;6;6;0;4;0;0;16;15;2

EC;0;0;0;0;1;1;1;3;5;4

Game called after seven by the 10-run rule

2B: Drew Fry, Landon Mokris, Rhett Pennington, George Schneider, HR: Nathan Eye, Cole Tanner

W: Luke Fleener, L: Mike Dunne (2-5)

;1;2;3;4;5;6;7;8;9;R;H;E

Greenville;0;1;0;0;1;4;1;0;0;7;14;1

EC;2;0;0;1;2;0;0;1;0;6;7;1

2B: Logan Doll, David Hidden two, HR: Mokris, Schneider, Tanner, Karter Hostetler

W: Jaxon Gibson, L: Nathan Garard (2-5), S: Tanner Gerdes

;1;2;3;4;5;6;7;8;9;R;H;E

Greenville;0;0;0;0;2;0;2;4;0;8;11;3

EC;2;0;0;0;0;0;0;0;0;2;10;1

2B: Fry, Spencer Pennington, Chase Ulrich, HR: Schneider

W: Cade Buehnerkemper, L: Tate Stone