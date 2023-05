;(5-4) HIGH SCHOOL BASEBALL

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

RBLW;2;0;1;0;0;0;0;3;4;2

Dwight;0;0;0;2;0;0;0;2;4;4

2B: Joey Starks

Winning pitcher: Isaiah Beyer (2-3), Losing pitcher: Luke Gallet, Save: Henry Koehler

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Fieldcrest;0;0;1;0;1;0;0;2;6;2

El Paso-Gridley;0;0;0;(10):0;1;x;11;13;3

2B: Jordan Heider, Landon Foster two, 3B: Will McNamara, Mac Raymer

W: Mason Vandegraft, L: Tyler Serna (1-2)

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Fieldcrest;0;0;0;5;1;1;4;11;13;1

Fisher;0;0;1;0;3;2;0;6;11;4

2B: Layten Gerdes, Coltin Perry, 3B: Heider two, Jeremiah Todd

W: Heider (3-2), L: Peyton Sapp, S: L. Gerdes

;1;2;3;4;5;6;7;8;R;H;E

RBLW;0;3;0;0;2;0;1;0;6;7;3

Dwight;2;4;0;0;0;0;0;1;7;8;2

One out when winning run scored

2B: Nolan Hunter

W: Tracer Brown, L: Tim Kennell (0-2)

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Eureka;2;5;0;0;0;0;0;7;9;2

Le Roy;0;0;0;0;0;0;0;0;2;1

2B: Austin Wiegand, Derrick Wiles

W: Wiegand (5-0), L: Braden Loy

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

RBLW;0;2;1;0;0;0;0;3;5;2

Deer Creek-Mackinaw;1;0;0;0;5;2;x;8;8;4

2B: Drew Butler, Andrew Spurlock, Home run: Brent Denniston

W: Carson Cassady, L: Josh Kennell (1-1)

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Le Roy;4;0;3;2;1;0;0;10;15;4;

Fieldcrest;2;2;1;3;3;0;x;11;10;3

2B: Brody Bennett, Tyson Brent, Cylas Marcum, Nate McKnight, Heider, 3B: Bennett

W: Serna, L: McKnight

;1;2;3;4;R;H;E

Lexington;0;1;0;2;3;5;5

Eureka;6;2;4;6;18;14;5

Game called in the fourth inning because of the 15-run rule

2B: Ben Jablonski

W: Spencer Wilcox (7-1), L: Blaine Friedmansky

;(5-4) H.S. SOFTBALL

;1;2;3;4;5;R;H;E

Eureka;0;0;0;0;0;0;2;2

Tremont;2;1;0;6;1;10;11;0

Game halted in the fifth by the 10-run rule

2B: Maddie Feagin, Maia Lorengo, Anna Parn, HR: Cassidee Bauer

W: Saige Steider, L: Addison Wherley (2-10)

;1;2;3;4;5;6;7;8;R;H;E

Fieldcrest;3;0;0;1;0;2;0;6;7;4

EP-G;1;0;0;0;1;1;3;1;7;13;0

Two outs when winning run scored

2B: Pru Mangan, HR: Morgan Gerdes, Morgan Seggerman

W: Nickelle Cummings, L: Keara Barisch (2-10)

;1;2;3;4;5;6;R;H;E

Eureka;1;0;0;2;0;1;4;6;4

Le Roy;0;0;1;5;5;3;14;9;2

Game stopped in the sixth due to the 10-run rule

2B: Lauren Bossingham, Molly Buckles, Laila Carr, Emily Mennenga, 3B: Mennenga, HR: Hallie Rocke, Haley Cox

W: Cox. L: Wherley

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Le Roy;5;1;0;0;0;1;3;10;10;2

Fieldcrest;0;0;0;0;3;0;0;3;5;4

2B: Cox, Morgan Fleming, 3B: Mennenga, Natalie Loy

W: Cox, L: Barisch

;1;2;3;4;5;R;H;E

Lexington/Ridgeview;2;5;6;1;5;19;15;1

Eureka;0;0;0;3;0;3;9;7

Game called after five because of the 10-run rule

2B: Grace Grimsley two, Gray McCue, Mackenzie Wesson, 3B: Grimsley, Alison Epley, Josie Thomas, Rocke, HR: Wesson

W: Isabelle Payne, L: Wherley

;(5-4) COLLEGE SOFTBALL

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Eureka College;0;1;5;0;0;0;2;8;12;1

Fontbonne;3;4;1;1;0;2;x;11;12;4

2B: Tressa Grisham, Kaylee Hohlbach, Christine Mepham, 3B: Makenzie Howell

W: Samantha Foppe, L: Kloe Norris

;1;2;3;4;5;6;7;8;R;H;E

EC;0;0;0;0;0;0;2;1;3;8;3

Fontbonne;0;0;0;2;0;0;0;0;2;2;0

2B: Delaney Douglas, Allysa Ibarra, HR: Kacey Dunlap

W: Claire Wuethrich (4-9), L: Kami Matthews

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

EC;0;0;0;0;0;2;0;2;4;2

Spalding;3;1;2;0;1;0;x;7;9;2

2B: Kaleigh Franklin-Brooks, Jessica Tucker. HR: Grayce Marcum

W: Michaela Ferman, L: Mady Bultemeier (0-9)

;1;2;3;4;5;6;R;H;E

EC;0;1;2;0;0;0;3;6;0

Spalding;2;0;2;4;1;5;14;11;0

Game halted in the sixth by the eight-run rule

2B: Marcum, Tucker, Hayleigh Gnagie, Bella Velez, 3B: Marcum, HR: Hohlbach, Franklin-Brooks, Marcum, Velez

W: Erica McMann, L: Wuethrich

;(5-4) COLLEGE BASEBALL

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

EC;0;0;2;0;0;0;0;2;7;1

Augustana;4;6;1;1;1;0;x;13;12;1

Game stopped in the seventh due to the 10-run rule

2B: David Hidden, Kyle Campbell, Alex Simon

W: Anthony Sus, L: Michael Wiley (0-3)

;1;2;3;4;5;6;7;8;9;R;H;E

Westminster;0;0;2;0;0;0;6;0;0;8;12;0

EC;0;3;0;0;0;6;0;1;x;10;12;1

2B: Payton Whitehead two, Quin Adelson, Cole Tanner, Chase Ulrich, 3B: Mike Dunne, HR: Skyler Bushey, Spencer Keiser, Tate Stone

W: Nathan Garard (4-5), L: Trent Morrow, S: Dunne

;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;R;H;E

Westminster;0;1;0;0;0;2;1;2;3;1;10;14;2

EC;0;0;0;2;0;7;0;0;0;3;12;14;3

Two outs when winning run scored

2B: Braden Cox, 3B: Tanner, HR: Adelson, Bushey, Coltin Green, Cox, Dunne

W: Stone (1-2), L: Kaleb Hinkle-Pruitt

;1;2;3;4;5;6;7;R;H;E

Westminster;3;6;8;2;7;0;2;28;30;0

EC;0;0;1;0;0;2;1;4;11;4

Game called after seven because of the 10-run rule

2B: Steven Diaz, Troy Romero, Quin Smith, Dominic Tenayuca, 3B: Keiser, HR: Adelson two, Bushey, Romero

W: Derek Archer, L: Rico Garcia (0-3)